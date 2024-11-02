«Армия добра и света». Часть I

Американцы не рассчитывали на долгий конфликт. Их стратеги были уверены, что под ударом западных санкций будет парализована торговля, рухнет российская экономика, возникнет голод, начнутся социальные бунты, политический кризис, а война с Украиной Россию просто окончательно добьет.