Отключения воды пройдут в Севастополе 13 декабря

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят водоснабжение в среду.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 19:00 проспект Победы, 2-8; улица Генерала Мельника, 1/а; улица Коли Пищенко, 12-16.
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