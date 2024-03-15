Apple приобрела канадский ИИ-стартап DarwinAI

Американская технологическая корпорация Apple купила канадскую компанию-стартап DarwinAI, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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