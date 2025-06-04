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Петербургский дневник

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Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия сохранит мир в Приднестровье

Глава МИД ПМР Игнатьев: Россия сохранит мир в Приднестровье

РФ несет историческую ответственность за безопасность и стабильность в регионе Глава Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев выразил мнение в эфире телеканала «Первый Приднестровский», что Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в регионе.

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