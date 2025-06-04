РФ несет историческую ответственность за безопасность и стабильность в регионе Глава Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев выразил мнение в эфире телеканала «Первый Приднестровский», что Россия сможет сохранить мир, безопасность и стабильность в регионе.
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