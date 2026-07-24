Рассматривая сегодняшние события, связанные с затянувшимся вооруженным конфликтом на Украине и проведением СВО, можно задаться вопросом, что же послужило причиной такого ожесточенного конфликта, почему Россия вмешалась не сразу и забрала только Крым, почему против путчистов поднялся только Юго-Восток, а остальная Украина безмолвствовала, и еще много других «почему».
Как в 2014 мы упустили нашу победу
Комментарии
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Иринушка
Так выводов не сделали и ничему не научились - вот где беда.
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2 н.
И
Иринушка
"По мне так сегодня гораздо лучше" - вы нормальный ? Отличная жизнь, когда в любой момент на голову прилететь может.
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2 н.
Андрей М
Смотрю новости:-Там война, там теракты.... И понимаю, что Коми , это не "у черта на куличках", а " у Христа за пазухой"!
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2 н.
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