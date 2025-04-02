Россиянам перечислили опасные ошибки в случае обнаружения чужой банковской карты

О находке следует оперативно сообщить Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков объяснил RT, как действовать в случае обнаружения на улице банковской карты.
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