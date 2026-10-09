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Zero Hedge

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Guilfoyle Donor Scandal Explodes As Vance Balks, Rubio Dodges And The Donor Calls It Quid Pro Quo

Guilfoyle Donor Scandal Explodes As Vance Balks, Rubio Dodges And The Donor Calls It Quid Pro Quo

Guilfoyle Donor Scandal Explodes As Vance Balks, Rubio Dodges And The Donor Calls It Quid Pro Quo The left finally has something new to sink its teeth into, as the Kimberly Guilfoyle donor scandal widens - with JD Vance keeping his distance, a donor on a media tour, and a records demand sitting on the ambassador's desk.

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