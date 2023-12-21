И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта"!

Natalija Osminina

В США приняли решение о сносе Мемориала Конфедерации на Арлингтонском кладбище (одном из двух американских кладбищ, которые обслуживаются армией США). Мемориал Конфедерации был открыт 4 июня 1914 года — в годовщину со дня рождения президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса. В 2021 году конгресс США на фоне гибели Джорджа Флойда распорядился создать комиссию по активам Минобороны, связанными с Конфедеративными Штатами Америки, которая дала рекомендации Пентагону «удалить все имена, символы, памятники и атрибутику, которые увековечивают Конфедеративные Штаты Америки. Комиссия приняла закон о переводе всех найденных 1,1 тыс. активов, посвященных Конфедерации, на национальную оборону (NDAA). И дело вовсе не в истории, а в том, что нынешние демократы ассоциируют республиканцев -с конфедератами. Поэтому и суд постановил не допустить Трампа до выборов. Демократы хотят полностью зачистить поляну и превратить США в однопартийную систему. Это война не на жизнь, а на смерть. Так что можно констатировать, что в в 2024 году в США начинается Гражданская война Севера и Юга на фоне Великой Экономической депрессии.