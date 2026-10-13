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Владимирские новости

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Определены места владимирских депутатов в Госдуме РФ

В Госдуме IX созыва депутаты от Владимирской области вошли в комитеты по вопросам собственности, защите конкуренции, экономической политике и обеспечению жилищных прав граждан, а также в комиссию по вопросам депутатской этики.

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