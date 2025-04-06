Два пассажирских автобуса столкнулись в Москве: «Просто в лобаш»

Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Грина в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По имеющимся данным, в настоящий момент число пострадавших в результате ДТП составляет как минимум восемь человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии