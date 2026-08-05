Как Европа за 4 года разлюбила украинцев

Юрий Зубрин

Анатолий Страшко

Так они нам братья эти быдловатые украинские гости? Вот кто-то говорит, что братья. Значит и мы такие быдловатые? Или мы не быдловатые, а вот это братец хохол уродился быдловатым. Интересно, а поляки, чехи, белорусы это ведь тоже славяне. Они тоже быдловатые братья. Только русские не быдловатые? Так, что ли?