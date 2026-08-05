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Как Европа за 4 года разлюбила украинцев

Как Европа за 4 года разлюбила украинцев

  Еще три года назад польские волонтеры встречали украинцев на вокзалах с горячим супом, детскими игрушками и табличками «Добро пожаловать».

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Комментарии
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Владимир Аверков
Рыдаю от сочувствия пшекам,голландцам и прочей швали....а о судьбе хохлов,сдёрнувших спасать нэньку издалека,вообще так переживаю,что прям кушать не могу...
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1 м.
Ю
Юрий Зубрин
Анатолий Страшко
Так они нам братья эти быдловатые украинские гости? Вот кто-то говорит, что братья. Значит и мы такие быдловатые?  Или мы не быдловатые, а вот это братец хохол  уродился быдловатым. Интересно, а поляки, чехи, белорусы это ведь тоже славяне. Они тоже быдловатые братья. Только русские не быдловатые? Так, что ли?
А ты как думаешь ?
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1 м.
АС
Анатолий Страшко
Юрий Зубрин
А ты как думаешь ?
Юрий, а мы знакомы? Я что-то Вас не припоминаю.. А по существу Вашего вопроса - я думаю, что в каждой бочке качественного продукта, найдётся частичка г......., извините, дерьма. Вот в Хуiв - ской бочке его очень много. У нас поменьше. В Тель-Авивской бочке тоже многовато.
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1 м.