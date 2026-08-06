В элитном посёлке в Москве произошло самовозгорание электрокара Zeekr 001

Премиальный китайский электрокар полностью сгорел в посёлке «Покровские холмы».В Москве на территории элитного коттеджного посёлка «Покровские холмы» полностью сгорел премиальный китайский электромобиль Zeekr 001.
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