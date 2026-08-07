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Мнение: «Победа России состоит в том, что мы не дали полностью втянуть себя в войну», – Евгений Фатеев

Мнение: «Победа России состоит в том, что мы не дали полностью втянуть себя в войну», – Евгений Фатеев

Руководитель екатеринбургского отделения Русского художественного союза, публицист Евгений Фатеев в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что Владимир Зеленский заявил о подготовке специальной санкционной операции против России.

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