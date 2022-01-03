За сутки в Челябинской области 431 человек заболел и 28 умерло от ковида

Общее количество больных на сегодня чуть более двух тысяч человек. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, победили новую коронавирусную инфекцию за сутки 447 южноуральцев.
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