Ситуация с вывозом мусора в Сновицах может быть связана с финансовыми проблемами регоператора «Биотехнологии», который сейчас является ответчиком в 12 делах на общую сумму 156,4 млн рублей.
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