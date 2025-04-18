На Марсе были целые озёра воды и своя атмосфера: что откопал марсоход Curiosity

Исследовательская группа марсохода Curiosity, запущенного НАСА на Марс, обнаружила в составе марсианских пород соединение, позволяющее дать представление ученым, как эволюционировала атмосфера и геология красной планеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии