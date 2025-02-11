Как ВСУ обманывают семьи погибших, чтобы не платить пособия: Признание жителя Запорожья

Выяснилось, что погибших боевиков ВСУ намеренно записывают в пропавшие без вести, чтобы сэкономить на выплатахРИА Новости пообщались с жителем Запорожья, который не стал скрывать, для чего командование ВСУ указывает погибших как пропавших без вести.