С 22 мая в Нижегородской области начали курсировать дополнительные пригородные поезда

С целью улучшения транспортного обслуживания г. Богородска (Нижегородская область) с 22 мая в ежедневном режиме на Горьковской железной дороге назначены дополнительные пригородные поезда: · Нижний Новгород – Окская; · Нижний Новгород – Кожевенное; · Окская – Кожевенное.