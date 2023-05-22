С 22 мая в Нижегородской области начали курсировать дополнительные пригородные поезда

С целью улучшения транспортного обслуживания г. Богородска (Нижегородская область) с 22 мая в ежедневном режиме на Горьковской железной дороге назначены дополнительные пригородные поезда: · Нижний Новгород – Окская; · Нижний Новгород – Кожевенное; · Окская – Кожевенное.
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