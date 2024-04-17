В Тюменской области студенты, полицейские и врачи-наркологи провели профилактическую акцию «Чистое покололение - 2024»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» в рамках межведомственной акции «Чистое поколение - 2024», направленной на предупреждение распространения наркомании среди подрастающего поколения, а также выявление и пресечение фактов вовлечения молодежи в противоправную деятельность, провели встречи со студентами первого и второго корпусов Агротехнологического колледжа.
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