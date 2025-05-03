Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Больные люди и воры.Вот есть земля,зачем вам чужая? Пахать не пашите,а земли хотите!Увеличение баз Пе...
  • Eduard
    Можете им подтерется!США поставили мно...
  • Eduard
    Корелия ему снитсяПрезидент Финлянд...

Увеличение баз Пентагона в стране фьордов: норвежская страшная сказка про белого бычка

Увеличение баз Пентагона в стране фьордов: норвежская страшная сказка про белого бычка

Уникальность положения выскочек вроде фон дер Ляйен и её комиссаров из ЕК обусловлена катастрофическим интеллектуальным оскудением среди лидеров крупнейших государств Европы, с эпохи Возрождения формировавшей уникальную систему духовных ценностей и миросозерцания, ориентированные на человека и сложившиеся в то высшее достижение человеческой нравственности, которое принято именовать гуманизмом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Больные люди и воры.Вот есть земля,зачем вам чужая? Пахать не пашите,а земли хотите!
Ответить
13 час.
наверх