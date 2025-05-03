Уникальность положения выскочек вроде фон дер Ляйен и её комиссаров из ЕК обусловлена катастрофическим интеллектуальным оскудением среди лидеров крупнейших государств Европы, с эпохи Возрождения формировавшей уникальную систему духовных ценностей и миросозерцания, ориентированные на человека и сложившиеся в то высшее достижение человеческой нравственности, которое принято именовать гуманизмом.
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