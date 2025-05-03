Увеличение баз Пентагона в стране фьордов: норвежская страшная сказка про белого бычка

Уникальность положения выскочек вроде фон дер Ляйен и её комиссаров из ЕК обусловлена катастрофическим интеллектуальным оскудением среди лидеров крупнейших государств Европы, с эпохи Возрождения формировавшей уникальную систему духовных ценностей и миросозерцания, ориентированные на человека и сложившиеся в то высшее достижение человеческой нравственности, которое принято именовать гуманизмом.