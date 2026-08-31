Киркоров одним днём продал 14 квартир в Болгарии почти за 1 млрд евро

Практически сразу после начала специальной военной операции певец Филипп Киркоров кардинально пересмотрел свою зарубежную инвестиционную политику: одним днём продал 14 квартир в Болгарии почти за 1 млрд евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Миллениалы сокращ...
- Пророчество Алоис...
- Штрафы удвоить: Д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым