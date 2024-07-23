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Новости Липецка

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Геронтологический центр Липецкой области перечислит бюджету РФ 300 тысяч рублей

Геронтологический центр Липецкой области перечислит бюджету РФ 300 тысяч рублей

Прокуратура Октябрьского района Липецка установила, что на расчетном счете Геронтологического центра Липецкой области находятся денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей, принадлежавшие проживавшим там и умершим людям.

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