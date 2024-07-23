Геронтологический центр Липецкой области перечислит бюджету РФ 300 тысяч рублей

Прокуратура Октябрьского района Липецка установила, что на расчетном счете Геронтологического центра Липецкой области находятся денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей, принадлежавшие проживавшим там и умершим людям.
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