В Екатеринбурге прошло крайне противное, но при этом – знаковое событие, а именно «восставшие из Ада», как его окрестили некоторые комментаторы.
«Восставшие из Ада» – «семья» Ельцина нагрянула в Екатеринбург, и эксперты встревожены
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Главное наручники на них и в Лефортово....
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2 час.
Traveller
Ондруша, голубчик, вИ таки хоть представляете, чем отличается русский генерал Попов от еврейского вора Абрамовича?
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1 час.
Елена Сикорова
Я думала, что после всех зихелей Абрамовича уже закрыли. Ан нет, он ещё и демонстративные эскапады устраивает. Хотя эскапада не то слово. В его посещении Ебурга не экстровагантность, это похоже на политический экстремизм
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9 мин.
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