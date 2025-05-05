«Восставшие из Ада» – «семья» Ельцина нагрянула в Екатеринбург, и эксперты встревожены

Елена Сикорова

Я думала, что после всех зихелей Абрамовича уже закрыли. Ан нет, он ещё и демонстративные эскапады устраивает. Хотя эскапада не то слово. В его посещении Ебурга не экстровагантность, это похоже на политический экстремизм