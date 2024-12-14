Xiaomi «выкатила» бета-версию операционной системы HyperOS 2.1

Пока Xiaomi распространяет свою новейшую операционную систему HyperOS на устройства для международного рынка, разработчики вендора уже начали публиковать бета-версию обновлённой прошивки с маркировкой OS2.
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