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Царьград

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Кредитную историю теперь можно проверить на Почте России

Кредитную историю теперь можно проверить на Почте России

Проверить свою кредитную историю можно, не выходя за рамки привычных сервисов: соответствующая услуга доступна в любом отделении Почты России.

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