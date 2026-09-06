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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амир Мифтахов: «В АХЛ немножко другой хоккей, вратарям где-то сложнее, все заточено под атаку. Иногда происходит что-то очень непредсказуемое, но ты адаптируешься, потом все становится обычным делом»

Вратарь « Шанхай Дрэгонс » Амир Мифтахов поделился впечатлениями от выступления в АХЛ. В прошлом сезоне он играл за « Чикаго Вулвс ».

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