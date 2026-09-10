Глава «ЛизаАлерт» сообщил об «интересных» находках на месте пропажи Усольцевых

В районе исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае найдены «интересные артефакты». Об этом рассказал ТАСС глава добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
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