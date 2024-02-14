Какие симптомы инсульта вы никогда не должны игнорировать: три едва заметных проявления Евгения КомароваВрачи все чаще обращают внимание на тонкие признаки инсульта, которые могут остаться незамеченными, но играют ключевую роль в своевременной диагностике и лечении этого серьезного заболевания.