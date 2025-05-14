Теперь "Садовод" наконец-то закроют? Алиев вместо парада Победы 9 мая поехал на "освобожденные от оккупации земли"

Дельфин ___

Какие мероприятия у Батьки еще были, отпраздновать 9 мая "в гордом одиночестве" (в своей стране) и на этом все? Что он не стал делать... Приврать, переврать, недосказать, перевернуть все с ног на голову - масса способов состряпать фейк, чем цепсота и пользуется...