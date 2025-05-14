Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Теперь "Садовод" наконец-то закроют? Алиев вместо парада Победы 9 мая поехал на "освобожденные от оккупации земли"

Теперь "Садовод" наконец-то закроют? Алиев вместо парада Победы 9 мая поехал на "освобожденные от оккупации земли"

Почему президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев демонстративно отказался от поездки в Москву на День Победы? Об этом "Новороссия" говорит с политическим обозревателем отдела расследований "Царьграда" Андреем Ревнивцевым.

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Комментарии
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Дельфин ___
Какие мероприятия у Батьки еще были, отпраздновать 9 мая &quot;в гордом одиночестве&quot; (в своей стране) и на этом все? Что он не стал делать... Приврать, переврать, недосказать, перевернуть все с ног на голову - масса способов состряпать фейк, чем цепсота и пользуется...
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41 мин.
Борис Сторублевцев
полностью согласен с вами!!! И даже если сработает защита при кз пожара не всегда удастся избежать!!!
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30 мин.
Хамит Сабиров
что то сомнение гложет,что закроют, ибо много &quot;лиц государственного масштаба&quot; с этго наверно подпитку имеют.
Ответить
19 мин.
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