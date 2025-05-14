Теперь "Садовод" наконец-то закроют? Алиев вместо парада Победы 9 мая поехал на "освобожденные от оккупации земли"

Почему президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев демонстративно отказался от поездки в Москву на День Победы? Об этом "Новороссия" говорит с политическим обозревателем отдела расследований "Царьграда" Андреем Ревнивцевым.
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