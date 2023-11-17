Почему в 1927 году загорелось Черное море

Черное море имеет одну особенность. На глубине более 100 метров в его водах содержится сероводород. Этот газ токсичен для человека и животных, и его присутствие в Черном море является причиной того, что его воды на глубине имеют характерный черный цвет.
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