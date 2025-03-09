Китайские суды обеспечивают равную защиту законных прав и интересов китайских и иностранных сторон

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Все больше иностранных граждан выбирают китайские суды для осуществления юрисдикции, поскольку Китай активизировал усилия по равной защите законных прав и интересов как китайских, так и зарубежных заинтересованных сторон, говорится в докладе о работе Верховного народного суда /ВНС/ КНР, представленном в субботу на рассмотрение текущей сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/.