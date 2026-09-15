Новосибирский соцфонд потратит 4 миллиона на коляски для больных ДЦП

Новосибирцы получат 25 инвалидных колясок для больных ДЦП. Аукцион от отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области появился на сайте госзакупок 15 сентября.
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