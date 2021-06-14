Ушки-хвостики

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Хозяева подбросили маленького котенка в подъед дома и ушли, не оставив малышу даже хлеба

Хозяева подбросили маленького котенка в подъед дома и ушли, не оставив малышу даже хлеба

Однажды, придя вечером после работы домой, наша героиня принялась готовить ужин и ждать мужа. Супруг появился совсем скоро.

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Лариса Дормидонтова
Молодцы! Приютили, а оказалась такой красавицей! Впрочем - все кошачьи - сказочной красоты. абсолютно все!!!
Элеонора Коган
Молодцы ребята, приютили Симочку-красавицу!!!!А её бывшим хозяевам моё презрение и ненависть.

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