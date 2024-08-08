Культуромания
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Культуромания

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Более 400 произведений Энди Уорхола выставили на eBay

Более 400 произведений Энди Уорхола выставили на eBay

6 августа, в день рождения Энди Уорхола Фонд визуальных искусств его имени запустил благотворительную акцию «Фабрика филантропии», в рамках которой более 400 архивных произведений художника выставили на продажу на платформе eBay for Charity.

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