«Упыри молчат». На Западе жестко раскритиковали позицию США по Украине Юлия СоколоваКоллективный Запад демонстративно игнорирует те ужасы, что творятся на Украине.
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