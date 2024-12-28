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«Упыри молчат». На Западе жестко раскритиковали позицию США по Украине

«Упыри молчат». На Западе жестко раскритиковали позицию США по Украине

«Упыри молчат». На Западе жестко раскритиковали позицию США по Украине Юлия СоколоваКоллективный Запад демонстративно игнорирует те ужасы, что творятся на Украине.

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