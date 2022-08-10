В Перми перед судом предстанет обвиняемый в создании финансовой пирамиды

«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.