Apple согласилась выплатить по $20 десяткам миллионов пользователей, чьи разгов...

Apple согласилась выплатить по $20 десяткам миллионов пользователей, чьи разговоры подслушивала SiriApple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования коллективного иска, обвиняющего её голосового помощника Siri в несанкционированной записи и передаче личных разговоров пользователей рекламодателям.