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Apple согласилась выплатить по $20 десяткам миллионов пользователей, чьи разгов...

Apple согласилась выплатить по $20 десяткам миллионов пользователей, чьи разгов...

Apple согласилась выплатить по $20 десяткам миллионов пользователей, чьи разговоры подслушивала SiriApple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования коллективного иска, обвиняющего её голосового помощника Siri в несанкционированной записи и передаче личных разговоров пользователей рекламодателям.

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