Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Российским регионам могут отложить платежи по бюджетным кредитам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.«Мы вместе с правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах.