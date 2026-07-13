Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Российским регионам могут отложить платежи по бюджетным кредитам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.«Мы вместе с правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах.
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