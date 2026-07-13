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Аргументы и Факты

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Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Российским регионам могут отложить платежи по бюджетным кредитам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.«Мы вместе с правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах.

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