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Царьград

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Армия России готовит для боевиков ВСУ западню под Волчанском в Харьковской области

Армия России готовит для боевиков ВСУ западню под Волчанском в Харьковской области

Украинские военнослужащие, если не захотят сдаться в плен, будут полностью уничтожены, а дорога на Купянск окажется свободной для русских бойцов.

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