Что изменится в жизни тамбовчан с 1 июня

Июнь 2025 года ознаменуется несколькими важными изменениями в законодательстве. Россиянам станет сложнее отменить самозапрет на оформление кредитов — теперь для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
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