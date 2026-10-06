В Нигерии при крушении военного самолета погибли все 32 человека

Военный ATR-42 разбился в Нигерии во время перелета из Бенин-Сити в Лагос. Все 32 человека на борту погибли.
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