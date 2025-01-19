Военный ВСУ сбежал в Россию из лагеря в Великобритании

Житель Киева Валерий Федорович С., который был принудительно мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК) и задержан на работе в октябре 2024 года, смог вырваться из тренировочного лагеря в Великобритании и вернуться в Херсонскую область в России.
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