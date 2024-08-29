Лебедев: Киев удивится, если узнает имена людей из сопротивления

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины становятся более озабоченными тылом, нежели зоной боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии