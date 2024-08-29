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Лебедев: Киев удивится, если узнает имена людей из сопротивления

Лебедев: Киев удивится, если узнает имена людей из сопротивления

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины становятся более озабоченными тылом, нежели зоной боевых действий.

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