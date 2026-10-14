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Возможности решения «российского вопроса»

Возможности решения «российского вопроса»

Сборочный конвейер завода «Ростсельмаш», Ростов-на-Дону, 2022 год. Фото: Денис МарченкоФормирование возможных решений требует учёта ряда категорий:[list=1]Экономических законов капитализма;Ограничений экономической модели капитализма;Особенностей России.

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