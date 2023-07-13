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Зеленский в панике: Запад готовит нового управляющего Украиной (Видео)

Агрессивное поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО связано с пониманием, что его поддержка прекращается, и Запад поставит во главе «незалежной» диктатора из военных.

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