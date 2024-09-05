Власти Японии прокомментировали задержание своего гражданина в Белоруссии

Посольство Японии подтвердило факт задержания японского гражданина на территории Белоруссии. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии