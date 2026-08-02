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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о недопуске России: «Наш хоккей не деградировал, а те, кто изолировал сборную – да. Некомпетентное решение, направленное против здравого смысла»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России на ЧМ-2027.

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