Россиян с зарплатой от 100 тыс. стало почти вдвое больше

Россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей стало больше на 2 млн, говорится в исследовании FinExpertiza. Количество работников крупных и средних предприятий с таким доходом выросло на 72% за два года, к апрелю 2023-го достигнув почти 5 млн.