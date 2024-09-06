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Страна-член НАТО просится в БРИКС: Лавров сделал заявление

Страна-член НАТО, а именно Турция, просится в БРИКС. По этому поводу высказался глава МИД России Сергей Лавров.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Вот и плохо , что нет таких правил в БРИКС . Принять натовскую Турцию , что пустить козла в огород . Зная, как Эрдоган многовекторный, растягивает свои полушария , чтобы усидеть на двух (а то и трех) стульях , невольно засомневаешься в правильности принятия Турции в БРИКС . Может оказаться тихушник-вредитель .
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