НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

В Жуковском округе ищут 77-летнего мужчину, ушедшего в лес

В Жуковском округе ищут 77-летнего мужчину, ушедшего в лес

Пропавший 77-летний мужчина ушёл в лес 31 июля и до сих пор не вернулся. Поисковики «ЛизыАлерт» просят откликнуться видевших его и присоединиться к поискам добровольцевОбластное отделение "ЛизыАлерт" сообщило о начале поисков 77-летнего Александра Васюкова из деревни Барсуки Жуковского округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии