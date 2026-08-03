В Жуковском округе ищут 77-летнего мужчину, ушедшего в лес

Пропавший 77-летний мужчина ушёл в лес 31 июля и до сих пор не вернулся. Поисковики «ЛизыАлерт» просят откликнуться видевших его и присоединиться к поискам добровольцевОбластное отделение "ЛизыАлерт" сообщило о начале поисков 77-летнего Александра Васюкова из деревни Барсуки Жуковского округа.
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